Уэббер рассказал, как он уговаривал Риккардо остаться в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказался по поводу возвращения Даниэля Риккардо на стартовую решётку чемпионата.

«Я хотел, чтобы Риккардо остался в «Ред Булл». Вероятно, он помнит, как несколько лет назад я пытался его уговорить остаться в этой команде. Но тогда он принял решение перейти в «Рено», а затем он ушёл в «Макларен».

И вот он вновь возвращается. В этой игре всё просто: ты либо выдерживаешь прессинг, либо сдаёшься. Риккардо предстоит очень быстро адаптироваться в «Альфа Таури», чтобы не выглядеть хуже своего напарника Юки Цуноды. Верю, что он справится с этим и сможет показывать хорошие результаты», — сказал Уэббер в интервью ITV.

Напомним, 11 июля стало известно, что Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в «Альфа Таури», перейдя в гоночный коллектив на правах аренды до конца сезона. При этом ранее различными экспертами высказывались мнения, что Даниэль может задержаться в итальянской команде и на следующий сезон.