Эксперт объяснил, почему Хэмилтон может остаться в «Мерседесе», отбросив другие варианты

Известный эксперт и журналист Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением по поводу будущего в «Королевских гонках» пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.
«Я не могу представить, что «Феррари» привлекательна для него. Хотя он уже работал с Вассёром в команде ASM и знает его. Но если он не перейдёт в «Феррари», куда тогда? Он не получит место в «Ред Булл». Так что можно просто оставаться там, где он сейчас. Я полагаю, Льюис как бы уговаривает себя остаться в «Мерседесе». Возможно, он думает: «Посмотрите на «Макларен», на Гран-при Великобритании они изменили ситуацию, и мы можем сделать то же самое», — приводит слова Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на выступление на его канале в YouTube.
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