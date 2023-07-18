Серхио Перес ответил на вопрос по поводу шансов «Ред Булл» выиграть все гонки сезона
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о шансах своей команды одержать победу в каждой гонке нынешнего сезона Формулы-1. До сих пор австрийский гоночный коллектив побеждал во всех Гран-при.
«Слишком рано говорить о чём-то подобном. Мы видели шаги, которые предприняли другие команды. И они сокращают разрыв. До окончания сезона всё-таки ещё далеко», — приводит слова Переса EFE.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 411 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (203 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 181 очко. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Венгрии, пройдёт с 21 по 23 июля.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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