Чемпион Ф-Е Вандорн высказался о перспективах де Вриса после увольнения из «Альфа Таури»

Чемпион Формулы-Е Стоффель Вандорн высказался об увольнении нидерландского гонщика Ника де Вриса из «Альфа Таури».
«К сожалению, в Формуле-1 такое часто случается. Либо всё может пойти очень хорошо, либо очень плохо. Думаю, все ожидали увидеть от Ника что-то хорошее, но машина совсем не работала, поэтому приходилось очень непросто. К сожалению, у него были очень трудные времена, и мы также знаем, как это бывает в «Ред Булл». Но Ник остаётся отличным парнем, и, я думаю, он ещё найдёт себя в автоспорте», — приводит слова Вандорна RTBF.
Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Заменит голландца в команде австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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