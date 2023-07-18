«Хайтек» намерен остаться в Ф-2 и Ф-3, если заявка на участие в Ф-1 будет принята

Директор команды «Хайтек» Оливер Оукс заявил, что, если его заявка на участие в Формуле-1 будет принята ФИА, это не повлияет на участие его команды в Формуле-2 и Формуле-3.

«Хайтек» всегда будет заниматься тем, чем занимается в Формуле-2 и Формуле-3, такова была концепция. Нам очень нравятся юниорские формулы, и я думаю, что мои коллеги по команде согласятся, что нет ничего более сложного для серии, чем эти две категории. Мы ограничены в персонале, здесь огромная конкуренция, и, как мы видим, с каждым годом желание команд растёт, конкуренция растёт, что определённо заставляет нас быть — я бы не сказал молодыми, потому что у меня выпадают волосы, — но это определённо заставляет нас быть начеку», — приводит слова Оукса Formula Scout.