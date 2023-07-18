«Хайтек» намерен остаться в Ф-2 и Ф-3, если заявка на участие в Ф-1 будет принята
Поделиться
Директор команды «Хайтек» Оливер Оукс заявил, что, если его заявка на участие в Формуле-1 будет принята ФИА, это не повлияет на участие его команды в Формуле-2 и Формуле-3.
«Хайтек» всегда будет заниматься тем, чем занимается в Формуле-2 и Формуле-3, такова была концепция. Нам очень нравятся юниорские формулы, и я думаю, что мои коллеги по команде согласятся, что нет ничего более сложного для серии, чем эти две категории. Мы ограничены в персонале, здесь огромная конкуренция, и, как мы видим, с каждым годом желание команд растёт, конкуренция растёт, что определённо заставляет нас быть — я бы не сказал молодыми, потому что у меня выпадают волосы, — но это определённо заставляет нас быть начеку», — приводит слова Оукса Formula Scout.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
12:36
-
12:16
-
11:44
-
10:50
-
10:39
-
10:13
-
10:03
- 17 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:09
-
22:49
-
22:37
-
22:26
-
21:55
-
20:45
-
20:09
-
19:49
-
19:33
-
18:52
-
18:33
-
18:13
-
17:50
-
16:54
-
15:52
-
15:27
-
15:24
-
14:27
-
14:18
-
13:35
-
13:00
-
12:24
-
11:54
-
11:26
-
11:14
-
10:46
Партнерский контент