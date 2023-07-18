Гэри Андерсон вспомнил, как Прост получил контракт с «Маклареном», подставив конкурента

Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон вспомнил, как «Макларен» устроил испытания для француза Алена Проста и американца Кевина Когана за право получить место боевого пилота команды в 1980 году. Тогда Андерсон был главным механиком британского гоночного коллектива.

«Ален был просто помешан на машинах, всё должно было быть направлено на улучшение автомобиля, чтобы он мог выполнять свою работу. Тест на «Поль Рикар» был его первой поездкой на болиде Формулы-1. Спонсор команды, Marlboro, очень хотел американского гонщика. Поэтому было решено устроить параллельный тест между Аленом Простом и Кевином Коганом.

Ален был очень осторожен во всём – выезжал без пробуксовки и не пропустил ни одной передачи. Затем настала очередь Кевина. Он выехал с пробуксовкой, пропустил следующую передачу и заглох. Он делал всё противоположное тому, что делал Ален Прост. После нескольких заездов его позвали, порекомендовав использовать обратный билет в Америку. Потом Кевин жаловался на вибрацию. А после того, как он уехал, Прост порекомендовал поменять комплект шин. На круге возвращения в боксы он слегка заблокировал колёса, чтобы, когда Кевин оказался за рулём, он сталкивался с проблемами из-за вибрации», — приводит слова Андерсона Motor Sport Magazine со ссылкой на Engineering the Greats podcast.

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