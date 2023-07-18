Формула-1 обеспокоена возможной связью «Хайтека» и Дмитрия Мазепина

Четыре команды подали заявки для участия в Формуле-1. Как информирует Auto Motor und Sport, помимо «Андретти» и «Хайтека», двумя другими гоночными коллективами являются LKY SUNZ и «Роден Моторспорт». Процесс проверки кандидатов со стороны ФИА должен быть завершён в конце июля, но, по имеющейся информации, «Андретти» и «Хайтек» смогут получить зелёный свет.
Предполагается, что все команды, за исключением «Альпин» (которая заинтересована в новичках из-за потенциального сотрудничества в части силовых установок и шасси), настроены против присоединения к серии новых участников, полагая, что стартовый взнос в $ 200 млн следует увеличить примерно до $ 600 млн.
Кроме того, сообщается, что чемпионат обеспокоен потенциальной связью «Хайтека» с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным – отцом экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина. В младших сериях Никита представлял «Хайтек». Впоследствии Дмитрий, являвшийся основным владельцем пакета акций, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу. Говорится также, что в случае, если возникнет подозрение, что в команде могут присутствовать российские деньги, ФИА поменяет позицию.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
- 18 июля 2023
-
13:57
-
12:58
-
12:36
-
12:16
-
11:44
-
10:50
-
10:39
-
10:13
-
10:03
- 17 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:09
-
22:49
-
22:37
-
22:26
-
21:55
-
20:45
-
20:09
-
19:49
-
19:33
-
18:52
-
18:33
-
18:13
-
17:50
-
16:54
-
15:52
-
15:27
-
15:24
-
14:27
-
14:18
-
13:35
-
13:00
-
12:24
-
11:54
-
11:26