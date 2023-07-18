Формула-1 обеспокоена возможной связью «Хайтека» и Дмитрия Мазепина

Четыре команды подали заявки для участия в Формуле-1. Как информирует Auto Motor und Sport, помимо «Андретти» и «Хайтека», двумя другими гоночными коллективами являются LKY SUNZ и «Роден Моторспорт». Процесс проверки кандидатов со стороны ФИА должен быть завершён в конце июля, но, по имеющейся информации, «Андретти» и «Хайтек» смогут получить зелёный свет.

Предполагается, что все команды, за исключением «Альпин» (которая заинтересована в новичках из-за потенциального сотрудничества в части силовых установок и шасси), настроены против присоединения к серии новых участников, полагая, что стартовый взнос в $ 200 млн следует увеличить примерно до $ 600 млн.

Кроме того, сообщается, что чемпионат обеспокоен потенциальной связью «Хайтека» с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным – отцом экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина. В младших сериях Никита представлял «Хайтек». Впоследствии Дмитрий, являвшийся основным владельцем пакета акций, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу. Говорится также, что в случае, если возникнет подозрение, что в команде могут присутствовать российские деньги, ФИА поменяет позицию.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: