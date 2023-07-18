Перес предположил, почему почти 42-летний Алонсо конкурентоспособен в Формуле-1
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о 41-летнем испанском гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. 29 июля Алонсо исполнится 42 года. По мнению Переса, Алонсо остаётся конкурентоспособен в Формуле-1, потому что сохраняет высокую мотивацию.
«Я считаю, что Формула-1 — это больше чем просто возраст. Это вопрос мотивации. Мы видели, что у него стопроцентная мотивация, и он готовится изо дня в день. Я думаю, что в Фернандо это меня впечатляет больше всего. Ему почти 42 года, а мотивация всё ещё есть», — приводит слова Переса EFE.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
Ранее Перес поделился мнением о шансах «Ред Булл» одержать победу в каждой гонке нынешнего сезона Формулы-1.
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