Четвёртый этап RDS GP пройдёт на автодроме ADM Raceway 22–23 июля

Июль — насыщенный месяц для поклонников российского дрифта. В первые выходные июля прошёл третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) в Санкт-Петербурге. Следом состоялся этап межрегиональной серии RDS EUROPE в Казани. И продолжит этот июльский марафон управляемого заноса четвёртый этап RDS GP на подмосковной трассе ADM Raceway – в эти выходные, 22 и 23 июля.
Прошлый этап RDS GP существенно повлиял на расклад сил в личном и командном зачётах. Сменился лидер в чемпионской гонке среди пилотов, а в сражении за звание сильнейшей команды идёт плотная борьба между тремя коллективами. ADM Raceway открывает вторую половину сезона, и в столь остром сражении за титул ценен будет каждый набранный балл.
Фаворитами четвёртый этап в Мячкове начнут пилоты TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгий Чивчян и Роман Тиводар: первый уже побеждал на ADM Raceway, а второй выигрывал квалификацию, так что эту трассу они знают отлично. Знаком с автодромом и новичок серии Тимофей Добровольский, который раньше выступал в Мячкове в рамках RDS EUROPE, — молодой пилот, уже доказавший свой потенциал на прошлом этапе, вполне способен преподнести очередной приятный сюрприз.
Пилот LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев наконец-то выведет на старт свою новую BMW 3 Series в кузове E92. Это уникальный по меркам российского дрифта проект — немецкий спорткар с правым рулём и культовым 2JZ под капотом. Как покажет себя этот тандем — одна из интриг предстоящего этапа. Как и выступление новобранца LUKOIL Racing Drift Team Дениса Сорокопуда, который год назад ещё в статусе пилота RDS EUROPE выиграл первый в истории RDS Wild Card и в том числе благодаря этому «пошёл на повышение». Какого прогресса ему удалось добиться за прошедший год, молодой пилот покажет на ADM Raceway.
Команда STAR PЁR STARS AIMOL постарается удержать набранный в Санкт-Петербурге темп. Победа Чарльза Нг и подиум Дмитрия Ермохина на третьем этапе показали, что коллектив твёрдо намерен бороться за высокие результаты. По силам ли Чарльзу Нг на российском гиперкаре Flanker F одержать вторую подряд победу в RDS GP? Сможет ли команда вновь подняться на призовой пьедестал? Ответы дадут два гоночных дня в Мячкове.
Состав судей на этапах RDS GP 2023 постоянный. На судейской вышке работают Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов, которые имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте. Все трое – действующие спортсмены, выступающие за команду WEGO DRIFT TEAM в чемпионате RDS EUROPE.
Расписание четвёртого этапа RDS GP 2023 на трассе ADM Raceway:
22 июля, суббота:
10:00–13:30 — квалификация;
14:00–15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;
15:30–18:00 — парные заезды топ-32.
23 июля, воскресенье:
9:30–11:00 — тренировки;
11:30–12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;
13:00–14:30 — парные заезды топ-16;
16:00–18:00 — парные заезды топ-8 / топ-4 / финал;
18:30–19:00 — церемония награждения.
Следить за событиями на трассе можно будет как на трибунах автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после простой регистрации, а парные заезды — по подписке.
О трассе ADM Raceway
ADM Raceway известна с начала 2000-х годов, когда территорию аэродрома «Мячково» стали использовать для проведения автогонок. За время существования трасса претерпела несколько модернизаций, а в 2018 году автодром был открыт после масштабной реконструкции. Трасса омологирована Международной автомобильной федерацией (FIA) по категории FIA Grade 4 — это самый близкий к Москве автодром международного уровня.
На трассе «Мячково», а впоследствии и на ADM Raceway неизменно проходят автогонки в различных классах — от кузовных серий RTCC до формульных и картинговых турниров. Более десяти лет автодром принимает соревнования по дрифту – главный чемпионат страны RDS GP и межрегиональную серию RDS EUROPE.
Статистика RDS GP на трассе ADM Raceway
2020 год
Квалификация: Чарльз Нг (89 баллов)
Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Алексей Головня, Дмитрий Ермохин
2021 год
Квалификация: Джек Шанахан (97 баллов)
Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Алексей Головня, Джек Шанахан
2022 год
Квалификация: Роман Тиводар (95 баллов)
Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Леонид Шнайдер, Георгий Чивчян
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