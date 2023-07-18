Стефано Доменикали: штрафы за нарушение лимита бюджета в Формуле-1 должны быть спортивными

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что считает целесообразным наказывать команды за нарушение лимита бюджета спортивными штрафами (а не денежными). Напомним, австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» получил штраф в $ 7 млн и сокращение работы в аэротрубе на 10 процентов за превышение лимита бюджета в 2021 году.

«Я хотел бы, чтобы наказания в случае нарушения [потолка бюджетов] были спортивными. Это то пожелание, которое мы очень чётко донесли. Стоит двигаться именно в этом направлении, а не в каком-либо ином», — приводит слова Доменикали Motorsport Italia.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее сообщалось, что Международная федерация автоспорта (ФИА) начала новую проверку топ-команд Формулы-1, связанную с потолком бюджетов.