Хорнер — о возвращении Риккардо: всё началось в номере гостиницы в Мексике в прошлом году

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, когда принял решение вернуть австралийского гонщика Даниэля Риккардо в систему команды.

«Всё началось в гостиничном номере в Мексике в прошлом году, у меня была встреча с Даниэлем, и было ясно, что его возможности в том году были немного ограничены, и он выглядел довольно разбитым.

Я предложил, почему бы ему не вернуться в «Ред Булл» на 12 месяцев, преимущественно не за рулём, а помочь нам на симуляторе, поучаствовать в тестах шин и просто вернуться в команду, чтобы вернуть страсть к спорту, потому что было ясно, что ему всё это не нравилось.

Честно говоря, я действительно не узнавал Даниэля в течение последних двух лет, он не был тем, к кому мы так привыкли, так что с этого всё и началось.

Он приехал и порботал на симуляторе через пару дней после Гран-при Абу-Даби, и это была полная катастрофа.

Он перенял все возможные вредные привычки, работая со своим предыдущим инженером, но постепенно мы избавились от них, и с каждой тренировкой ему становилось всё лучше и лучше, так как росла его уверенность, и на тот момент он был абсолютно наравне с пилотами.

План состоял в том, чтобы всегда использовать его для тестов шин в Сильверстоуне, и мы постоянно загружали его работой вне трассы и маркетингом, потому что тесты были чрезвычайно впечатляющими.

Мне было просто приятно видеть, что он всё ещё способен работать на том же уровне. Здорово видеть облегчение в его глазах, гора с его плеч спала, он всё ещё может это делать, он прежний», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на подкаст F1 Nation.

В 2022 году Риккардо покинул «Макларен». Текущий сезон он начинал в статусе резервного пилота «Ред Булл», но недавно стало известно, что австралиец сменит нидерландца Ника де Вриса за рулём болида «Альфа Таури».