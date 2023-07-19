Хэмилтон сделал заявление по поводу нового контракта с «Мерседесом»

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу нового контракта с немецкой командой.
Напомним, действующий контракт Хэмилтона истекает по окончании сезона-2023.
«До конца сезона мы уже будем в полной готовности к новому контракту. Я по-прежнему на 100% верю в эту команду, и нам всем потребуется больше времени, чтобы достичь желаемого результата, это определённо нелегко. Но я верю, что мы добьёмся этого. Мы просто должны продолжать работать и стремиться к этому, что мы и пытаемся делать.
В предстоящих гонках на машине будут появляться новые детали, это может произойти довольно скоро, но я стараюсь изо всех сил в каждой гонке. У меня были встречи с командой, я говорил с руководителем отдела аэродинамики о том, что планируется сделать с машиной в следующем году», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
- 19 июля 2023
-
11:22
-
10:57
-
10:05
-
10:04
-
00:45
-
00:14
- 18 июля 2023
-
23:58
-
23:13
-
22:36
-
21:51
-
21:50
-
21:06
-
20:12
-
19:00
-
18:54
-
18:17
-
18:00
-
16:53
-
16:34
-
15:56
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
13:57
-
12:58
-
12:36
-
12:16
-
11:44
-
10:50
-
10:39
-
10:13
-
10:03
- 17 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:09