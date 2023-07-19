Стало известно, где может продолжить карьеру Ник де Врис после увольнения из «Альфа Таури»

Голландский пилот Ник де Врис в 2024 году может вернуться в Формулу-Е. Об этом информирует The Race. В качестве команд, где может оказаться гонщик, называются Nissan или Maserati MSG. Сообщается, что Норман Нато уже ищет другую команду, так как Nissan присматривается к де Врису.
Подчёркивается также, что ясность с контрактами пилотов в чемпионате может наступить ближе к концу июля.
Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Заменит голландца в команде австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона. В дебютном сезоне в Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка.
Напомним, де Врис становился чемпионом Формулы-E в сезоне-2020/2021.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
- 19 июля 2023
-
10:05
-
10:04
-
00:45
-
00:14
- 18 июля 2023
-
23:58
-
23:13
-
22:36
-
21:51
-
21:50
-
21:06
-
20:12
-
19:00
-
18:54
-
18:17
-
18:00
-
16:53
-
16:34
-
15:56
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
13:57
-
12:58
-
12:36
-
12:16
-
11:44
-
10:50
-
10:39
-
10:13
-
10:03
- 17 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:09
-
22:49
-
22:37