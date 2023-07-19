Названо состояние Тото Вольфа, увеличившееся на 60% в этом году

Состояние руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа в настоящий момент оценивается в $ 1,6 млрд, что на 60% выше мартовских показателей. Об этом информирует Forbes. В марте состояние Вольфа составляло $ 1 млрд.
Как сообщает источник, увеличение финансовых показателей Тото связано с повышением стоимости команды Формулы-1 «Мерседес», которая сейчас оценивается примерно в $ 3,8 млрд. Вольф является одним из основных акционеров гоночного коллектива. В 2017 году Forbes оценивал «Мерседес» чуть более чем в $ 1 млрд.
«Мерседес» в настоящий момент занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 203 очка. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 411 баллов. Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (181 очко).
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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