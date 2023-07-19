Марко: обновления наших конкурентов не приблизили их к нам
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что обновления, которые внедряют команды Формулы-1, не помогают им сократить отставание от австрийской команды.
«Даже если все машины будут одинаково быстрыми, у нас всё равно останется фактор Макса. Сейчас никто не может сравниться с ним.
Обновления наших конкурентов привели к изменениям, но, не желаю показаться высокомерным, они действительно не стали намного ближе к нам», — приводит слова Марко Speed Week.
Напомним, на данный момент пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес идут на первом и втором месте личного зачёта Формулы-1 в этом сезоне соответственно.
Ранее Ферстаппен рассказал о своей мотивации побеждать в условиях доминирования в текущем сезоне.
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