Марко: обновления наших конкурентов не приблизили их к нам

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что обновления, которые внедряют команды Формулы-1, не помогают им сократить отставание от австрийской команды.

«Даже если все машины будут одинаково быстрыми, у нас всё равно останется фактор Макса. Сейчас никто не может сравниться с ним.

Обновления наших конкурентов привели к изменениям, но, не желаю показаться высокомерным, они действительно не стали намного ближе к нам», — приводит слова Марко Speed Week.

Напомним, на данный момент пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес идут на первом и втором месте личного зачёта Формулы-1 в этом сезоне соответственно.

Ранее Ферстаппен рассказал о своей мотивации побеждать в условиях доминирования в текущем сезоне.