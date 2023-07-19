«Ред Булл» представит обновление в стиле «Астон Мартин»

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подготовит новый большой пакет обновлений к Гран-при Венгрии. Наиболее значительные изменения коснутся боковых понтонов — обновлённый болид «Ред Булл» теперь будет оснащён боковыми каналами в стиле «Астон Мартин».

«Изменения в кузове должны быть видны невооружённым глазом.

Ходят слухи, что «Ред Булл» постоянно присматривается к конкурентам, особенно к «Астон Мартин» с его глубокими канавками в боковых понтонах.

После модернизации в Баку RB19 выиграл около двух десятых, что в наше время очень много. Модернизация в Будапеште может быть такого же масштаба», — сказал корреспондент Auto Motor Und Sport Андреас Хаупт.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 411 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (203 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 181 очко.