Риккардо высказался о предстоящем первом выступлении в сезоне в качестве боевого пилота

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о предстоящем участии в Гран-при Венгрии. Этап состоится с 21 по 23 июля. Для Риккардо это будет первое выступление в нынешнем сезоне Формулы-1 в качестве боевого пилота.
«Я в восторге от того, что вернулся. Находясь в семье «Ред Булл», всегда нужно быть готовым к вызову, и, когда он поступил, я ухватился за представившуюся возможность. Переход в «Альфа Таури» прошёл гладко. На прошлой неделе я вернулся в Фаэнцу. База сильно изменилась с тех пор, как я в последний раз выступал за команду десять лет назад, но там по-прежнему много знакомых лиц, и я чувствовал себя как дома, пока мы готовились к предстоящей гонке.
Когда я пилотировал болид «Ред Булл» на шинных тестах в Сильверстоуне на прошлой неделе, всё казалось совершенно нормальным. Автомобиль «Альфа Таури» будет таким, какой он есть. Если машина будет сбалансированной, то это то, что мне нужно. Взяться за дело с ходу будет непростой задачей, но я в восторге от этого вызова.
С нетерпением жду возможности усовершенствовать машину, используя свой опыт. В конечном счёте, я думаю, в Будапеште нужно просто получить удовольствие и хорошо провести время! Ключом к успеху на этой трассе является попадание в ритм – нужно преодолевать так много поворотов одновременно, и, если машина сбалансированна, можно здорово повеселиться», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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