Алексей Попов женился на Наталье Фабричновой, с которой долгое время комментирует Ф-1
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Комментатор Формулы-1 Алексей Попов женился на своей коллеге Наталье Фабричновой, с которой на протяжении многих лет работает вместе.
Попов был знаком с Натальей Фабричновой ещё в то время, когда они совместно занимались любительским картингом. Дуэт начал совместную работу в 2012 году.
Стоит отметить, что до разрыва контракта со стороны FOM Попов вместе с Натальей Фабричновой и другими коллегами комментировал не только Формулу-1, но и Формулу-2, Формулу-3 и серию NASCAR. В настоящий момент Попов и Фабричнова продолжают вести трансляции Формулы-1, однако уже в аудиоформате в социальных сетях.
Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как сильно Попов сейчас загружен работой на каналах холдинга.
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