Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алексей Попов женился на Наталье Фабричновой, с которой долгое время комментирует Ф-1

Алексей Попов женился на Наталье Фабричновой, с которой долгое время комментирует Ф-1
Комментарии

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов женился на своей коллеге Наталье Фабричновой, с которой на протяжении многих лет работает вместе.

Попов был знаком с Натальей Фабричновой ещё в то время, когда они совместно занимались любительским картингом. Дуэт начал совместную работу в 2012 году.

Стоит отметить, что до разрыва контракта со стороны FOM Попов вместе с Натальей Фабричновой и другими коллегами комментировал не только Формулу-1, но и Формулу-2, Формулу-3 и серию NASCAR. В настоящий момент Попов и Фабричнова продолжают вести трансляции Формулы-1, однако уже в аудиоформате в социальных сетях.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как сильно Попов сейчас загружен работой на каналах холдинга.

Материалы по теме
Эксклюзив
На «Матч ТВ» рассказали о судьбе Алексея Попова после расторжения контракта с Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023