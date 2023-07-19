Ферстаппен: остаться непобеждёнными в течение всего сезона будет очень сложно

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своего лидерства в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Остаться непобеждёнными в течение всего сезона будет очень сложно. Но сомнения в себе не возникают — да и не должны возникать. Я всегда верю в себя. Я считаю, что это важно, это самое главное. И я верю в машину. Я верю в команду, я верю во всех, кто с ней связан.

В данный момент я нахожусь здесь и пытаюсь добиться своего максимума. Мне нравится быть впереди. Мне нравится быть впереди всех, это то, что я очень сильно люблю.

Конечно, я стараюсь выкладываться на полную. Но я также знаю, что в жизни есть ещё много интересного. Когда перестану выступать в Формуле 1, я хочу наслаждаться жизнью и заниматься другими делами», — приводит слова Ферстаппена Speedweek.