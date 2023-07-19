Ферстаппен: остаться непобеждёнными в течение всего сезона будет очень сложно

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своего лидерства в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Остаться непобеждёнными в течение всего сезона будет очень сложно. Но сомнения в себе не возникают — да и не должны возникать. Я всегда верю в себя. Я считаю, что это важно, это самое главное. И я верю в машину. Я верю в команду, я верю во всех, кто с ней связан.
В данный момент я нахожусь здесь и пытаюсь добиться своего максимума. Мне нравится быть впереди. Мне нравится быть впереди всех, это то, что я очень сильно люблю.
Конечно, я стараюсь выкладываться на полную. Но я также знаю, что в жизни есть ещё много интересного. Когда перестану выступать в Формуле 1, я хочу наслаждаться жизнью и заниматься другими делами», — приводит слова Ферстаппена Speedweek.
- 19 июля 2023
-
16:17
-
16:17
-
15:24
-
14:18
-
14:16
-
13:37
-
12:50
-
12:17
-
12:13
-
12:09
-
11:59
-
11:49
-
11:22
-
10:57
-
10:05
-
10:04
-
00:45
-
00:14
- 18 июля 2023
-
23:58
-
23:13
-
22:36
-
21:51
-
21:50
-
21:06
-
20:12
-
19:00
-
18:54
-
18:17
-
18:00
-
16:53
-
16:34
-
15:56
-
15:11
-
15:03
-
14:59