Хилл назвал двух пилотов, которые могут помешать «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне
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Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказался о шансах команды «Ред Булл» победить во всех гонках нынешнего сезона.
«Ещё никому не удавалось победить в каждой гонке сезона. «Ред Булл» продолжают отрекаться от этого, но они с удовольствием это сделают. Мой опыт подсказывает, что есть два гонщика, которые помешают этому: Фернандо и Льюис собираются победить снова.
Если же они не выиграют, Макс способен присвоить все оставшиеся победы. Это было бы невероятным достижением для него и «Ред Булл», а также добавило бы напряжения в несколько последних гонок сезона», – приводит слова Хилла издание The Independent.
Ранее экс-пилот Ф-1 испанец Хайме Альгерсуари резко высказался об успехе Макса Ферстаппена.
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