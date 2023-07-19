«Макларен» представил постер с Норрисом и Пиастри в стиле «Барби» перед ГП Венгрии

Команда «Макларен» представила шуточный постер с пилотами, британцем Ландо Норрисом и австралийцем Оскаром Пиастри, в стиле «Барби» перед Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля в Модьороде.

Фото: McLaren F1

Напомним, после десяти этапов Норрис занимает девятое место в общем зачёте пилотов, на два очка отставая от канадца Лэнса Стролла из «Астон Мартин». Пиастри располагается на 11-м месте.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 156.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 137.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 121.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 82.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 74.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.

9. Ландо Норрис («Макларен») — 42.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.