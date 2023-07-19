«Макларен» представил постер с Норрисом и Пиастри в стиле «Барби» перед ГП Венгрии

Команда «Макларен» представила шуточный постер с пилотами, британцем Ландо Норрисом и австралийцем Оскаром Пиастри, в стиле «Барби» перед Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля в Модьороде.
Фото: McLaren F1
Напомним, после десяти этапов Норрис занимает девятое место в общем зачёте пилотов, на два очка отставая от канадца Лэнса Стролла из «Астон Мартин». Пиастри располагается на 11-м месте.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 156.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 137.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 121.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 83.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 82.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 74.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 44.
9. Ландо Норрис («Макларен») — 42.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.
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