Эксперт: Переса не нужно менять — Лоусон не готов, а Риккардо и Албон не вернутся
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Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц выступил против потенциальной замены пилота команды «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса.
«Лиам Лоусон не готов, Даниэль Риккардо не вернётся, а Алексу Албону, я считаю, лучше оставаться там, где он есть. Хельмут Марко на самом деле и не хочет, чтобы он возвращался. Поэтому я думаю, что говорить о замене Чеко Переса в следующем году нет смысла.
У «Ред Булл» были проблемы, когда Чеко был на высоте и отбирал очки у Макса, из-за чего Макс злился и расстраивался. Они всё равно выиграют Кубок конструкторов с очками Макса, а Макс выиграет чемпионат», – сказал Кравиц в подкасте Sky Sports F1.
Ранее экс-пилот Ф-1 испанец Хайме Альгерсуари резко высказался об успехе Макса Ферстаппена.
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