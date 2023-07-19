Эксперт: Переса не нужно менять — Лоусон не готов, а Риккардо и Албон не вернутся

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц выступил против потенциальной замены пилота команды «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса.

«Лиам Лоусон не готов, Даниэль Риккардо не вернётся, а Алексу Албону, я считаю, лучше оставаться там, где он есть. Хельмут Марко на самом деле и не хочет, чтобы он возвращался. Поэтому я думаю, что говорить о замене Чеко Переса в следующем году нет смысла.

У «Ред Булл» были проблемы, когда Чеко был на высоте и отбирал очки у Макса, из-за чего Макс злился и расстраивался. Они всё равно выиграют Кубок конструкторов с очками Макса, а Макс выиграет чемпионат», – сказал Кравиц в подкасте Sky Sports F1.

Ранее экс-пилот Ф-1 испанец Хайме Альгерсуари резко высказался об успехе Макса Ферстаппена.