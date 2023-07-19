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В ФИА опровергли слух о том, что три команды Ф-1 превысили бюджет в 2022 году

В Международной автомобильной федерации (ФИА) опровергли слух о том, что три команды Формулы-1 превысили допустимый бюджет в минувшем сезоне, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, ФИА по-прежнему проводит финансовую проверку, которая займёт ещё несколько недель.

Ранее сообщалось, что ФИА начала новую проверку топ-команд Формулы-1, связанную с соблюдением лимита бюджетов. ФИА намерена проверить «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» на предмет расходов, не связанных напрямую с Формулой-1.

По версии федерации, команды могут в обход регламентированного бюджета заниматься финансированием формульной конюшни через привлечение специалистов, которые официально не числятся в команде Формулы-1.

Ранее глава Формулы-1 Стефано Доменикали выступил за применение спортивных штрафов к провинившимся командам.