В ФИА опровергли слух о том, что три команды Ф-1 превысили бюджет в 2022 году

В Международной автомобильной федерации (ФИА) опровергли слух о том, что три команды Формулы-1 превысили допустимый бюджет в минувшем сезоне, сообщает Sky Sports.
По информации ресурса, ФИА по-прежнему проводит финансовую проверку, которая займёт ещё несколько недель.
Ранее сообщалось, что ФИА начала новую проверку топ-команд Формулы-1, связанную с соблюдением лимита бюджетов. ФИА намерена проверить «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» на предмет расходов, не связанных напрямую с Формулой-1.
По версии федерации, команды могут в обход регламентированного бюджета заниматься финансированием формульной конюшни через привлечение специалистов, которые официально не числятся в команде Формулы-1.
Ранее глава Формулы-1 Стефано Доменикали выступил за применение спортивных штрафов к провинившимся командам.
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