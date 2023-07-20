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Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего пакета обновлений «Ред Булл»

Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего пакета обновлений «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу пакета обновлений, который австрийская команда собирается использовать на Гран-при Венгрии.

«В этот уикенд мы получим несколько обновлений, надеюсь, они сделают то, что мы от них ожидаем, и мы сможем добиться дополнительной производительности в предстоящих гонках», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, на данный момент пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес идут на первом и втором месте личного зачёта Формулы-1 в этом сезоне соответственно.

Ранее Ферстаппен рассказал о своей мотивации побеждать в условиях доминирования в текущем сезоне.

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