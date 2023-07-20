Штайнер считает, что «Альфа Таури» взяла пример с «Хааса», уволив Ника де Вриса

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение о том, что команда Формулы-1 «Альфа Таури» взяла пример с его команды, уволив молодого пилота Ника де Вриса.
«Мы, также как и «Альфа Таури», говорили в прошлом году, что нам нужно что-то сделать, чтобы привнести опыт в команду, и именно поэтому мы привлекли Нико Хюлькенберга. Возможно, кто-то увидел это и подумал: «Это сработало для них, мы тоже так сделаем», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.
Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Заменит голландца в команде австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона. В дебютном сезоне в Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка.
Напомним, де Врис становился чемпионом Формулы-E в сезоне-2020/2021.
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