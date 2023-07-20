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Гюнтер Штайнер высказался о будущем Мика Шумахера в Формуле-1

Гюнтер Штайнер высказался о будущем Мика Шумахера в Формуле-1
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил шансы бывшего пилота американской команды, ныне резервиста «Мерседеса» Мика Шумахера вернуться в Формулу-1.

«Думаю, из всех новичков, которые сейчас вне Формулы-1, у Мика лучшее положение, чтобы найти себе свободный кокпит. Он поддерживает отношения с «Мерседесом», и логично, что у них есть много клиентских команд», — приводит слова Штайнера GrandPX.

Мик Шумахер выступал за «Хаас» на протяжении двух лет и покинул команду по окончании прошлого сезона, так как с ним приняли решение не продлевать контракт. Шумахера, который за два года в Формуле-1 набрал 12 очков, в итоге заменил другой немецкий гонщик — Нико Хюлькенберг. Мик, в свою очередь, стал резервистом «Мерседеса».

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