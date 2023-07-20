Алонсо: надеюсь, в Венгрии у нас будет повод для праздника

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля.
«Думаю, в Сильверстоуне мы извлекли максимум из сложного уикенда. Было здорово поучаствовать в гонке перед британскими болельщиками, а также провести некоторое время на нашей новой базе.
Теперь переключаемся на Будапешт. У меня много хороших воспоминаний о гонках на Хунгароринге. 20 лет назад я здесь выиграл свою первую гонку в Формуле-1 в 2003 году. Кроме того, я часто отмечаю свой день рождения на этой трассе. Будет странно отмечать его в этом году в Бельгии, но будем надеяться, что у нас будет повод для праздника и в этот уикенд. Здесь нелегко обгонять, иногда случаются странные гонки с непредсказуемой погодой. Нам нужно быть готовыми извлечь выгоду и набрать как можно больше очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
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