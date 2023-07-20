«Альфа Таури» показала фото Риккардо в кокпите
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«Альфа Таури» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором показала фото новоиспечённого пилота команды Даниэля Риккардо в кокпите.
Напомним, Риккардо заменил в составе «Альфа Таури» нидерландского пилота Ника де Вриса, который не смог набрать ни одного очка в своём дебютном сезоне в Формуле-1.
После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом «Ред Булл».
Ранее в интервью Риккардо попытался сравнить Ландо Норриса и действующего фаворита сезона, голландца Макса Ферстаппена.
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