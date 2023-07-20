«Альфа Таури» показала фото Риккардо в кокпите

«Альфа Таури» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором показала фото новоиспечённого пилота команды Даниэля Риккардо в кокпите.

Напомним, Риккардо заменил в составе «Альфа Таури» нидерландского пилота Ника де Вриса, который не смог набрать ни одного очка в своём дебютном сезоне в Формуле-1.

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом «Ред Булл».

Ранее в интервью Риккардо попытался сравнить Ландо Норриса и действующего фаворита сезона, голландца Макса Ферстаппена.