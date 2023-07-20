Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альфа Таури» показала фото Риккардо в кокпите

«Альфа Таури» показала фото Риккардо в кокпите
Комментарии

«Альфа Таури» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором показала фото новоиспечённого пилота команды Даниэля Риккардо в кокпите.

Напомним, Риккардо заменил в составе «Альфа Таури» нидерландского пилота Ника де Вриса, который не смог набрать ни одного очка в своём дебютном сезоне в Формуле-1.

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом «Ред Булл».

Ранее в интервью Риккардо попытался сравнить Ландо Норриса и действующего фаворита сезона, голландца Макса Ферстаппена.

Материалы по теме
Риккардо — о Норрисе: сравнивать его с Максом сложно, но Ландо очень, очень хорош
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023