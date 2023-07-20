Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Магнуссен сообщил, что у него будут переговоры о новом контракте с «Хаасом»

Магнуссен сообщил, что у него будут переговоры о новом контракте с «Хаасом»
Комментарии

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал ситуацию с его контрактом. Соглашение пилота с американской командой истекает в конце года.

«Мы всё время общаемся. И я, и Гюнтер знаем, что мой контракт истекает в конце года. Так что, конечно, переговоры будут. Когда они состоятся или были ли они уже — это не то, о чём я буду распространяться до того, как появится что-то конкретное. Но если я хочу участвовать в гонках и в следующем году, то мне нужно подписать новый контракт. Я не слишком беспокоюсь об этом, так как раньше проблем с этим не было», — приводит слова Магнуссена Mirror.

Напомним, Кевин Магнуссен перед началом прошлого сезона заменил в «Хаасе» россиянина Никиту Мазепина, с которым был расторгнут контракт.

Материалы по теме
Магнуссен отреагировал на нарушение де Вриса, связав его со слухами об уходе голландца
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023