Феттель высказался о шансах «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне

Четырёхкратный чемпион мира экс-пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель оценил шансы своей бывшей команды выиграть все гонки в сезоне-2023 Формулы-1.

Сейчас австрийский гоночный коллектив выиграл уже десять первых этапов, причём в восьми случаях победу одерживал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

«Нет ничего невозможного. С такой машиной, как у них, это реальный вариант. Но инциденты в гонках, надёжность и всякие другие странности могут им помешать. Однако когда ты находишься на вершине, то лучше учишься контролировать подобные ситуации. Так что да, вполне вероятно, что «Ред Булл» сможет выиграть все гонки. Это было возможно и в прошлом году, а пару лет назад к этому был близок «Мерседес». Мы ещё не видели команды, выигравшей все гонки, так что посмотрим», — приводит слова Феттеля Planet F1.