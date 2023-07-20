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«Феррари» наймёт 90 инженеров в ходе масштабной реструктуризации

«Феррари» наймёт 90 инженеров в ходе масштабной реструктуризации
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр готовит масштабные преобразования в итальянской команде. Как информирует QuiFinanza, французский специалист собирается пригласить в «Скудерию» сразу 90 новых инженеров.

Сам Вассёр рассказал, что половина новых сотрудников будут обладать опытом, а другую половину будут составлять менее квалифицированные специалисты.

Кроме того, в рамках изменений Энрико Кардиле был назначен на должность технического директора, Энрико Галтьери стал руководителем отдела двигателей, а Диего Тонди – главной отдела аэродинамики.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 157 очков.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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