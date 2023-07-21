Формула-1, Гран-при Венгрии: пятничные тренировки, онлайн-трансляция
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Сегодня, 21 июля, на стационарной трассе «Хунгароринг» под Будапештом состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск, а вторая начнётся в 18:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте сейчас тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1
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