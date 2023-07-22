Формула-1, Гран-при Венгрии: квалификация, онлайн-трансляция
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Сегодня, 22 июля, состоится квалификация 12-го этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Этап принимает стационарная трасса «Хунгароринг» под Будапештом. Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
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