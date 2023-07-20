Формула-1, расписание трансляций Гран-при Венгрии 2023 года

С 21 по 23 июля на автодроме «Хунгароринг» под Будапештом пройдёт Гран-при Венгрии Формулы-1.
Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Формула-1 Гран-при Венгрии — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 21 июля
14:30. Первая тренировка Гран-при Венгрии Формулы-1
18:00. Вторая тренировка Гран-при Венгрии Формулы-1
Суббота, 22 июля
13:30. Третья тренировка Гран-при Венгрии Формулы-1
17:00. Квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1
Воскресенье, 23 июля
16:00. Гонка Гран-при Венгрии Формулы-1
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