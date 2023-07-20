Лоран Росси покинул пост исполнительного директора «Альпин»

Филипп Криф сменил Лорана Росси на посту исполнительного директора команды Формулы-1 «Альпин». Об этом информирует пресс-служба компании «Рено». Росси отныне будет работать над различными проектами «Рено».
«Я хотел бы поблагодарить Лорана за его непоколебимую приверженность работе в «Альпин» в течение последних двух лет. Лоран излагал чёткую и амбициозную стратегию для бренда. Он поставил «Альпин» в наилучшее положение для достижения её долгосрочных целей. Теперь «Альпин» готова вступить в новую фазу своего развития и стать брендом будущего.
Филипп сочетает в себе многолетний опыт работы в отрасли и отличные технические знания с лидерскими качествами, которые являются ключом к успеху нашего проекта, включая запуск новых автомобилей марки со следующего года. Я полностью доверяю ему и его команде и считаю, что они поднимут «Альпин» на новые высоты», — сказал генеральный директор «Рено» Лука де Мео.
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