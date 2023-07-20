Хэмилтон: никаких переговоров с «Мерседесом» больше не ведётся, остались формальности

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что переговоры о новом контракте с командой практически завершены, и о соглашении может быть объявлено по ходу сезона. Действующий контракт Хэмилтона с немецким гоночным коллективом действует до 2023 года.

«Всё уже очень, очень близко. Возможно, об этом будет объявлено в конце года. Быть может, мы заставим вас пождать! Честно говоря, у меня больше нет никакой информации, которой я мог бы поделиться с вами. Вопрос по-прежнему обсуждается с юристами. Что касается меня, то сам я участия в переговорах не принимал. Я был отстранён от этого с самого начала, потому что давно хотел сосредоточиться на других вещах. Команда работала над этим в фоновом режиме. Никаких переговоров больше не ведётся. Остались лишь формальности», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

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