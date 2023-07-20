Хэмилтон отреагировал на возможное нарушение финансового регламента Ф-1 тремя командами

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал новость о возможном нарушении финансового регламента чемпионата тремя командами «Королевских гонок».

«Да, этот вопрос определённо вызывает обеспокоенность. Раньше мы уже сталкивались с этим, но наказание последовало не очень серьёзное, так что реального сдерживающего фактора нет. Найдутся те, кто, вероятно, решится на это снова, зная, что им лишь шлёпнут по рукам. Это не моя работа, но есть те, кто должен этим заниматься. Однако всё это меня не удивляет, потому что в прошлый раз штраф был не таким большим», — приводит слова Хэмилтона Metro со ссылкой на Sky Sports.

Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, выступил со схожей позицией, подчеркнув необходимость введения серьёзного наказания за нарушения финансового регламента.

Напомним, штраф в $ 7 млн и сокращение работы в аэротрубе на 10 процентов за превышение лимита бюджета в 2021 году получила австрийская команда «Ред Булл».

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