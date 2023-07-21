«Он многим рискует». Марко предположил, как Риккардо покажет себя в «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от выступлений Даниэля Риккардо в «Альфа Таури». В итальянскую команду австралийский пилот перешёл до конца сезона.
«Даниэль останется в «Альфа Таури» до конца года, а потом мы посмотрим, как пойдут дела. На самом деле всё сильно отличается от того, что мы себе представляли. Команда находится на последнем месте в Кубке конструкторов. Так что Даниэль здесь многим рискует, но он полон решимости, и, надеюсь, его выступления станут приятным сюрпризом», — приводит слова Марко Racingnews365.
О переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Ранее различными экспертами высказывались мнения, что Даниэль может задержаться в итальянской команде и на следующий сезон.
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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