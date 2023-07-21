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Опубликованы фото обновлений «Ред Булл». «Быки» не повторили решение «Астон Мартин»

Опубликованы фото обновлений «Ред Булл». «Быки» не повторили решение «Астон Мартин»
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Представлены фотографии обновлённого болида австрийской команды «Ред Булл», который она подготовила к Гран-при Венгрии. Снимками у себя в социальных сетях поделился известный итальянский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега.

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

На фото можно увидеть обновлённые боковые понтоны, которые стали уже. В данной конфигурации они отличаются воздухозаборниками иной формы – стали более широкими. При этом высота их уменьшилась. Отметим, что на снимках не видно так называемых канавок, характерных для британской команды «Астон Мартин».

Гран-при Венгрии проходит с 21 по 23 июля.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 411 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (203 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 181 очко.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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