«Феррари» переманила у «Мерседеса» авторитетного специалиста
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«Феррари» пригласила в команду директора по производительности «Мерседеса» Лоика Серру. Об этом информирует Formu1aUno. С помощью Серры «Скудеррия» надеется получить больше знаний в области работы с шинами, подвеской и динамикой болидов. Издание также отмечает, что связалось и с «Феррари», и с «Мерседесом», чтобы прояснить вопрос с приглашением специалиста, но оба гоночных коллектива отказались давать какие-либо комментарии.
В «Мерседесе» Серра работает с 2010 года. Кроме того, Лоик трудился в шинной компании «Мишлен», а также в «БМВ-Заубер».
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Ранее сообщалось, что «Феррари» наймёт 90 инженеров в ходе масштабной реструктуризации.
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