Дуэн выиграл квалификацию Формулы-2 в Венгрии, Вести — третий, Пуршер — четвёртый

В Венгрии завершилась квалификация Формулы-2, победителем которой стал австралиец Джек Дуэн. Для него это первый поул в сезоне. Второе место у Виктора Мартинса, а замкнул тройку лучших лидер общего зачёта Фредерик Вести.

Тео Пуршер показал четвёртое время, Аюму Иваса стал шестым.

Формула-2. Этап в Венгрии. Квалификация:

1. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») — 1:27,676.

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,052.

3. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,091.

4. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,254.

5. Исак Хаджар («Хайтек») +0,311.

6. Аюму Иваса («ДАМС») +0,414.

7. Оливер Берман («Према Рейсинг») +0,425.

8. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +0,477.

9. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,479.

10. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +0,488.