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Дуэн выиграл квалификацию Формулы-2 в Венгрии, Вести — третий, Пуршер — четвёртый

Дуэн выиграл квалификацию Формулы-2 в Венгрии, Вести — третий, Пуршер — четвёртый
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В Венгрии завершилась квалификация Формулы-2, победителем которой стал австралиец Джек Дуэн. Для него это первый поул в сезоне. Второе место у Виктора Мартинса, а замкнул тройку лучших лидер общего зачёта Фредерик Вести.

Тео Пуршер показал четвёртое время, Аюму Иваса стал шестым.

Формула-2. Этап в Венгрии. Квалификация:

1. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») — 1:27,676.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,052.
3. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,091.
4. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,254.
5. Исак Хаджар («Хайтек») +0,311.
6. Аюму Иваса («ДАМС») +0,414.
7. Оливер Берман («Према Рейсинг») +0,425.
8. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +0,477.
9. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,479.
10. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +0,488.

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