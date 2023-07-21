Риккардо заявил, что не хочет повторять ошибку, которую допустил в «Макларене»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо признался, что допустил ошибку, предвзято относясь к болиду «Макларена» в прошлом сезоне, и выразил надежду, что сможет не повторять её за рулём «Альфа Таури».

«Ожидаю ли я повторения проблем, схожих с болидом «Макларена», когда я был нестабилен на поворотах из-за ограничений автомобиля? Думаю, что, вероятно, это и было тем, что причиняло мне боль последние пару лет.

Вероятно, я просто начал попадать в небольшую ловушку, когда думал: «Да, эта машина мне не подходит, и мне нужно обойти это, и это, и это». Вы можете стать своим собственным злейшим врагом. Вспоминаю свою первую квалификацию в «Макларене», я провёл её отлично, и это было тогда, когда я ещё многого не знал.

Так что на самом деле стараюсь не думать об ограничениях машины. Уверен, что она не будет чувствовать себя так же хорошо, как болид «Ред Булл», на котором я ездил неделю назад, но я просто буду работать с этим.

Я уже поработал на симуляторе, и всё было в порядке. Я думаю, что это был отличный день на симуляторе. Нам, очевидно, нужно посмотреть, получится ли это в гонке, но спросите меня завтра, после того как я побываю на трассе.

Отличия между болидами «Ред Булл» и «Альфа Таури»? Да, они отличаются. Я думаю, что есть много отличий. Тесты за рулём «Ред Булл» помогают управлять хорошей машиной, потому что дают тебе то, к чему нужно стремиться с точки зрения развития, настроек.

Но мне также нужно выбросить многое из головы и начать всё заново с «Альфа Таури», это то, что есть, и нам нужно начать двигаться вперёд.

Да, я многому научился. Я оглядываюсь назад, не только на последние два года, но и на всю свою карьеру, и, имея последние шесть месяцев, чтобы поразмышлять о своей карьере, я смог увидеть несколько вещей, которые мог бы изменить в лучшую сторону.

Очевидно, что времена были хорошими и я был конкурентоспособен, но, будучи начинающим пилотом, ты довольно невежествен и многого не знаешь. Ты просто гоняешь на болиде, потому что это то, что ты любишь делать.

Предстоит многому научиться, и я не собираюсь решать всё в этот уикенд. Так что на самом деле нужно сосредоточиться на своих сильных сторонах. И я думаю, что это приведёт к позитивным результатам», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.

Напомним, с 21 по 23 июля проходит Гран-при Венгрии.