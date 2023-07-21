Мальчика, заплакавшего после аварии Переса на тренировке, пригласили в боксы «Ред Булл»

Сегодня, 21 июля, в Венгрии на трассе Хунгароринг прошла первая тренировка Гран-при Венгрии Формулы-1, в самом начале которой мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес сошёл с дистанции. Гонщик зацепил траву колесом, после чего потерял контроль над болидом и ударился в стену.

На трибунах в это время показали маленького мальчика, который заплакал после схода мексиканца. Однако позже юного болельщика пригласили в боксы «Ред Булл», где он смог познакомиться с Серхио Пересом.

Фото: Официальный твиттер Формулы-1

Фото: Официальный твиттер Формулы-1

На данный момент в Хунгароринге проходит вторая тренировка Гран-при Венгрии.

Серхио Перес в нынешнем сезоне выиграл две гонки из десяти. Он набрал 156 очков и располагается на втором месте в общем зачёте пилотов, уступая лишь своему напарнику Максу Ферстаппену.