Мальчика, заплакавшего после аварии Переса на тренировке, пригласили в боксы «Ред Булл»

Сегодня, 21 июля, в Венгрии на трассе Хунгароринг прошла первая тренировка Гран-при Венгрии Формулы-1, в самом начале которой мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес сошёл с дистанции. Гонщик зацепил траву колесом, после чего потерял контроль над болидом и ударился в стену.
На трибунах в это время показали маленького мальчика, который заплакал после схода мексиканца. Однако позже юного болельщика пригласили в боксы «Ред Булл», где он смог познакомиться с Серхио Пересом.
Фото: Официальный твиттер Формулы-1
Фото: Официальный твиттер Формулы-1
На данный момент в Хунгароринге проходит вторая тренировка Гран-при Венгрии.
Серхио Перес в нынешнем сезоне выиграл две гонки из десяти. Он набрал 156 очков и располагается на втором месте в общем зачёте пилотов, уступая лишь своему напарнику Максу Ферстаппену.
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