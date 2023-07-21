Леклер — лучший во второй тренировке ГП Венгрии, Норрис — второй, Ферстаппен — 11-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис. Третье время у Пьера Гасли, представляющего «Альпин».

Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен стал 11-м, Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — 16-м.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая тренировка: