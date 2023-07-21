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Леклер — лучший во второй тренировке ГП Венгрии, Норрис — второй, Ферстаппен — 11-й

Леклер — лучший во второй тренировке ГП Венгрии, Норрис — второй, Ферстаппен — 11-й
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На автодроме «Хунгароринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис. Третье время у Пьера Гасли, представляющего «Альпин».

Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен стал 11-м, Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — 16-м.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:17,686
2.Ландо Норрис«Макларен»+0,015
3.Пьер Гасли«Альпин»+0,232
4.Юки Цунода«Альфа Таури»+0,248
5.Эстебан Окон«Альпин»+0,359
6.Нико Хюлькенберг«Хаас»+0,372
7.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0,399
8.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,419
9.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+0,422
10.Карлос Сайнс«Феррари»+0,496
11.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0,593
12.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0,633
13.Александер Албон«Уильямс»+0,691
14.Даниэль Риккардо«Альфа Таури»+0,699
15.Кевин Магнуссен«Хаас»+0,818
16.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1,060
17.Логан Сарджент«Уильямс»+1,150
18.Серхио Перес«Ред Булл»+1,292
19.Оскар Пиастри«Макларен»+1,431
20.Джордж Расселл«Мерседес»+1,489
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