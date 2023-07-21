Леклер — лучший во второй тренировке ГП Венгрии, Норрис — второй, Ферстаппен — 11-й
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На автодроме «Хунгароринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис. Третье время у Пьера Гасли, представляющего «Альпин».
Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен стал 11-м, Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — 16-м.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:17,686
|2.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0,015
|3.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0,232
|4.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+0,248
|5.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0,359
|6.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+0,372
|7.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0,399
|8.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,419
|9.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+0,422
|10.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,496
|11.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0,593
|12.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0,633
|13.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+0,691
|14.
|Даниэль Риккардо
|«Альфа Таури»
|+0,699
|15.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+0,818
|16.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+1,060
|17.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1,150
|18.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1,292
|19.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1,431
|20.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1,489
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