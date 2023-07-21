Первые тесты колёсных арок для дождевых гонок Формулы-1 провалились

На трассе в Сильверстоуне (Великобритания) прошли тесты новых колёсных арок, разработанных специально для мокрых погодных условий, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, в тесте приняли участие гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, который сел за руль обычного болида, и резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер, на болид которого были установлены новые экспериментальные арки. Сообщается, что новые арки не способствуют значительному снижению количества брызг и не улучшают видимость. Отмечается также, что арки не только не сдерживают брызги, но и позволяют им распространяться в стороны. Также отмечается, что внешний вид арок не произвёл положительного впечатления.

Напомним, с 21 по 23 июля проходит Гран-при Венгрии Формулы-1.