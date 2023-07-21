В «Макларене» рассказали, почему не привезли запланированные обновления в Венгрию

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о планах команды по обновлению болидов, а также объяснил, почему в Венгрию не были привезены новые детали.

«Новое переднее антикрыло для Пиастри было невозможно подготовить к Сильверстоуну из-за ограниченного количества деталей. Потом, когда дело дошло до обновления, мы поняли, что с точки зрения дизайна и производства нам потребуется больше времени. В следующих гонках у нас появятся некоторые новые детали», — приводит слова Стеллы Motorsport.

В нынешнем сезоне «Макларен» располагается на пятом месте в Кубке конструкторов с 59 набранными очками. В активе Ландо Норриса 42 балла, его напарник Оскар Пиастри, который проводит дебютный сезон в Формуле-1, набрал 17 очков.