Льюис Хэмилтон раскритиковал эксперимент с шинами на Гран-при Венгрии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу эксперимента с альтернативным распределением шин, который впервые проводится на Гран-при Венгрии.

«У нас на сегодня был лишь один комплект шин. Такое изменение не назовёшь отличным форматом уикенда. Это просто значит, что мы меньше работаем на трассе, что неидеально. После каждого Гран-при выбрасывают много дождевых шин — может, им следует изучить этот момент, а не отбирать у болельщиков время машин на трассах», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

Суть эксперимента с распределением шин в том, что в квалификации гонщики будут использовать только жёсткие шины в первом сегменте, «медиум» — во втором сегменте и мягкие шины в третьем, если трасса останется сухой. Альтернативное распределение шин также экономит два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом, используя 11 комплектов вместо 13.

Напомним, Гран-при Венгрии проходит с 21 по 23 июля.