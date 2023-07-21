В «Альфа Таури» рассказали, как прошло возвращение Риккардо в Формулу-1

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс высказался о дебюте австралийского новичка команды Даниэля Риккардо в свободных тренировках Гран-при Венгрии.
«Было здорово снова приветствовать Даниэля в команде, и мы все были рады возможности поработать с ним на трассе. У нас был хороший план, как максимально погонять его сегодня, заставить его чувствовать себя комфортно в машине и узнать его отзывы о характеристиках управляемости, но условия в первой тренировке помешали этому. Нам удалось пройти несколько отрезков до того, как пошёл дождь, но мы не смогли пройти круг на время. Интенсивность дождя увеличилась, и, в конце концов, условия были достаточно влажными для промежуточного участка, где мы боролись с общим сцеплением и прогревом шин.
Трасса во время второй тренировки была полностью сухой, поэтому мы смогли восстановить планы: оба гонщика выполнили короткие заезды на «медиуме» и мягких шинах перед обычными длинными заездами для подготовки к гонке. Круг Юки на мягких шинах был чистым и выглядел очень конкурентоспособным, но в этот уикенд из-за альтернативного распределения шин основное внимание будет уделено использованию жёстких комплектов, а затем комплекта «медиум» во время коротких заездов в рамках подготовки к первому и второму сегментам квалификации соответственно.
Даниэль показал хорошую скорость на «медиуме» и немного недоиспользовал сцепление на мягкой резине, так что, безусловно, это ещё не всё. До сих пор мы были впечатлены его работой и отзывами, и он сразу вписался в команду, как будто никогда не покидал её. Обновления, которые мы привезли, работают, и мы с нетерпением ждём возможности увидеть, чего мы сможем добиться завтра в квалификации», — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.
Напомним, Гран-при Венгрии проходит с 21 по 23 июля.
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