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Экс-инженер «Ред Булл»: Перес прочно занял место в «смертельной спирали» вторых пилотов

Экс-инженер «Ред Булл»: Перес прочно занял место в «смертельной спирали» вторых пилотов
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Бывший инженер «Ред Булл» Дэн Друри уверен, что мексиканскому пилоту австрийской команды Серхио Пересу придётся сделать что-то особенное, чтобы сохранить своё место в кокпите в следующем сезоне.

«Чеко прочно занял место в «смертельной спирали» вторых пилотов «Ред Булл». В этот уикенд ему нужно сделать нечто особенное, иначе в следующем сезоне Хельмут Марко укажет ему на дверь», — написал Друри на своей странице в социальных сетях.

Серхио Перес в нынешнем сезоне выиграл две гонки из десяти. Он набрал 156 очков и располагается на втором месте в общем зачёте пилотов, уступая лишь своему напарнику Максу Ферстаппену.

В эти выходные на автодроме «Хунгароринг» проходит Гран-при Венгрии. В первой тренировке этапа Перес попал в аварию.

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