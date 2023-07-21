Хэмилтон: сегодня машина показала себя в худшем виде

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Венгрии, который проходит в эти выходные.

«Ощущения от болида вовсе не были хорошими. Сегодня машина показала себя в худшем виде, но мы поработаем над настройками. В прошлом году здесь поначалу ощущения тоже были ужасными, а потом всё перевернулось. Надеюсь, завтра всё сработает лучше», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

В первой тренировке Гран-при Венгрии Хэмилтон не показал времени вообще, а во второй практике у британца 16-й результат.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Хэмилтон располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов со 121 набранным очком. С 2021 года Льюис не выигрывал ни одной гонки.